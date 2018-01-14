۲ توزیع کننده مواد مخدر صنعتی پرند در دام پلیس افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی، پیش از ظهر یکشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رباط کریم با همکاری اداره عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در جریان فعالیت افرادی قرار گرفتند که اقدام به توزیع مواد روانگردان شیشه در منطقه پرند می کردند.

پاشاکی افزود: ماموران پلیس با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع، محل اختفای توزیع کنندگان مواد روانگردان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام قضایی طی یک عملیاتی ویژه ۲ توزیع کننده مواد مخدر را در پرند دستگیر کردند.