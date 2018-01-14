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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم:

۲ توزیع کننده مواد مخدر صنعتی پرند در دام پلیس افتادند

۲ توزیع کننده مواد مخدر صنعتی پرند در دام پلیس افتادند

رباط کریم- فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری ۲توزیع کننده مواد مخدر صنعتی در پرند و کشف یک کیلو شیشه خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی، پیش از ظهر یکشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رباط کریم با همکاری اداره عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در جریان فعالیت افرادی قرار گرفتند که اقدام به توزیع مواد روانگردان شیشه در منطقه پرند می کردند.

پاشاکی افزود: ماموران پلیس با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع، محل اختفای توزیع کنندگان مواد روانگردان را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام قضایی طی یک عملیاتی ویژه ۲ توزیع کننده مواد مخدر را در پرند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم بیان داشت: ماموران در بازرسی از این افراد مقدار یک کیلو و ۳۱۲ گرم مواد مخدر صنعتی  شیشه و ۲۸۷ بسته هرویین آماده فروش و تریاک کشف کردند.

کد مطلب 4199186

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    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
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