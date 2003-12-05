اشتباهات مدافعين ما بچه گانه بود

حامد كاويانپور هافبك تيم ملي فوتبال كشورمان با اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود: ما در شرايطي كه حريف كاملا در اختيارمان بود و مي توانستيم برتريمان را تثبيت كنيم، روي اشتباهات ناشيانه خط دفاع دو گل بد خورديم وتلاش ما براي جبران اين گلهاي خورده به خاطر روحيه اي كه كويتها گرفته بودند بي نتيجه ماند.

كاويانپور تاكيد كرد: در اين بازي غيبت يحيي گل محمدي درخط دفاعي كاملا احساس شد. مدافعين ما بسيار باز بازي مي كردند و بين مدافعين فضاي خالي زيادي وجود داشت و يك مهاجم سرعتي مثل بشار عبدالله به راحتي از شكاف مدافعين ما عبور مي كرد و ديديد كه گل دوم آنها دقيقا روي كم كاري مدافعين ما بدست آمد.

وي درباره بازي ضعيف خط هافبك تيم ملي و عدم بازيسازي در اين منطقه گفت: برانكو در اين ديدار تغييرات جزئي در خط هافبك ايجاد كرده بود بطوري كه برخلاف بازيهاي گذشته كه من و نكونام بطور همزمان در خط هافبك به بازي گرفته مي شديم در اين بازي برانكو تنها از يك هافبك دفاعي استفاده كرد و اين مسئله باعث شده بود تا ميانه زمين ما خالي بماند و بيشتر هافبكهاي كويت در اين منطقه صاحب توپ شوند. ولي در نيمه دوم با تعويض من بازهم سيستم تيم ملي به حالت گذشته بازگشت و با دو هافبك مركزي بازي كرديم و فكر مي كنم با اين تغيير وضعيت تيم دراين نيمه بهتر شد و موقعيت هاي گلزني خوبي هم داشتيم كه با بدشانسي ازدست رفت.

كاويانپور پيرامون بازي ضعيف تيم ملي مقابل كويت خاطرنشان كرد: به نظر من زمان اين بازي چندان مناسب نبود. تمام بازيكنان به خاطربازيهاي ليگ و فشردگي ديدارهاي تيم ملي دچار خستگي بودند و در اين شرايط صلاح نبود در چنين مسابقه اي شركت كنيم ولي با توجه به اينكه اين بازي از قبل هماهنگ شده بود مجبور بوديم در آن حاضر شويم. به هر حال من فكر مي كنم بايد از جنبه مثبت به اين ديدارها نگاه كرد و نقاط ضعفمان را درهمين بازيها شناخت و براي بازيهاي جام ملتها تيم آماده و يكپارچه اي داشته باشيم.