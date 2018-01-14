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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

در جلسه علنی امروز؛

فراکسیون کارگری مجلس حادثه نفتکش سانچی را تسلیت گفت

فراکسیون کارگری مجلس حادثه نفتکش سانچی را تسلیت گفت

اعضای کمیسیون مجلس شورای اسلامی درگذشت تعدادی از ملوانان و خدمه ایرانی کشتی سانچی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز در بیانیه ای حادثه درگذشت جمعی از ملوانان و خدمه ایرانی کشتی نفتکش سانچی را به رهبر فرزانه انقلاب، ملت ایران و خانواده های جانباختگان تسلیت گفتند و تاکید کردند انتظار داریم دولت  در کاهش آلام بازماندگان حداکثر تمهیدات را در نظر بگیرد.

همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که اداره بخش پایانی جلسه را بر عهده داشت ضمن تسلیت به خانواده های جانباختگان این حادثه گفت: دولت نسبت به این فاجعه همت کامل را هم برای رسیدگی به بازماندگان این عزیزان و هم برای پیشگیری از حوادث مشابه به کار گیرد.

وی تاکید کرد: حرکتی که برای بزرگداشت آتش نشانان عزیز پلاسکو انجام شد برای این عزیزان هم در شان آنها انجام شود.

کد مطلب 4199216

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