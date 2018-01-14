نشست هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق به دیدار رئیس جمهور رفت.

به گفته منبع آگاه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار حضور دارد.

کمیسیون تلفیق و دولت بر سر مسائل مهمی مانند هدفمندی یارانه، افزایش قیمت حامل های انرژی و برداشت از صندوق توسعه ملی اختلاف دارند.

هفته گذشته نیز رئیس جمهور از مصوبات کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل های انرژی انتقاد کرده بود و خط و نشان هایی برای مجلس کشیده بود. به نظر می رسد جلسه امروز برای حل این اختلافات برگزار شده باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش از این اعلام کرده بود که عصر امروز آخرین جلسه کمیسیون برای بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه برگزار می شود. این در حالی است که هنوز سقف درآمدی لایحه بودجه بسته نشده است زیرا دولت مجوزی از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم پرداخت سهم صندوق دریافت نکرده است.