  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

جبهه دموکراتیک برای آزادسازی فلسطین:

پرونده جنایتهای اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود

پرونده جنایتهای اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود

جبهه دموکراتیک برای آزادسازی فلسطین در بیانیه ای بر لزوم ارجاع پرونده جنایتهای اسرائیل به دیوان کیفری بین المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جبهه دموکراتیک برای آزادسازی فلسطین با صدور بیانیه ای بر لزوم حمایت های بین المللی از حقوق فلسطینیان تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، این جبهه در بیانیه خود آورده است: جامعه جهانی باید از حقوق ملت فلسطین در برابر اشغالگران و شهرک سازی های آنها حمایت کند. 

جبهه دموکراتیک برای آزادسازی فلسطین همچنین با تأکید بر لزوم پیشرفته سازی انتفاضه فلسطینیان و تبدیل آن به یک انتفاضه فراگیر اعلام کرد: پرونده مذاکرات دوجانبه میان تشکیلات خودگردان و طرف اسرائیلی تحت نظارت آمریکا باید بسته شود.

این جبهه تأکید کرد که پرونده جنایت های جنگی اسرائیل نیز باید به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شود.

کد مطلب 4199254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها