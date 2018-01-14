به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جبهه دموکراتیک برای آزادسازی فلسطین با صدور بیانیه ای بر لزوم حمایت های بین المللی از حقوق فلسطینیان تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، این جبهه در بیانیه خود آورده است: جامعه جهانی باید از حقوق ملت فلسطین در برابر اشغالگران و شهرک سازی های آنها حمایت کند.

جبهه دموکراتیک برای آزادسازی فلسطین همچنین با تأکید بر لزوم پیشرفته سازی انتفاضه فلسطینیان و تبدیل آن به یک انتفاضه فراگیر اعلام کرد: پرونده مذاکرات دوجانبه میان تشکیلات خودگردان و طرف اسرائیلی تحت نظارت آمریکا باید بسته شود.

این جبهه تأکید کرد که پرونده جنایت های جنگی اسرائیل نیز باید به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شود.