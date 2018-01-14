سرعت وزش باد در سیستان ۷۰ کیلومتر برساعت/کاهش موقتی دما در استان

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی امروز جوی آرام و پایدار در سطح استان سیستان و بلوچستان حاکم است.

وی افزود: اما از بعد از ظهر فردا در زاهدان و دیگر نقاط مرکزی استان سیستان و بلوچستان وزش باد شدید با سرعت حدود ۵۰ تا۶۰ کیلومتر بر ساعت در برخی نقاط موجب بروز پدیده گردوخاک می شود.

وی با اشاره به اینکه وزش باد در این مناطق علاوه بر کاهش دید موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش موقتی دما نیز می شود، ادامه داد: اما با نفوذ توده هوای سرد به سیستان و بلوچستان از روز سه شنبه در شمال استان وزش باد شدید موجب کاهش مجدد دما می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه سرعت وزش باد در روز سه شنبه در منطقه سیستان به حدود ۵۰ تا۷۰ کیلومتر برساعت می رسد، خاطرنشان کرد: این شرایط با شدت کمتر در مرز غربی و نوارشرقی استان نیز انتظار می رود.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت دریای عمان نسبتاً آرام است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد زیر صفر و راسک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.