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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

در بازار آزاد تهران؛

نرخ دلار از ۴۴۰۰ تومان هم گذشت/سکه طرح جدید ۷هزار تومان گران شد

نرخ دلار از ۴۴۰۰ تومان هم گذشت/سکه طرح جدید ۷هزار تومان گران شد

در بازار آزاد تهران، نرخ دلار از ۴۴۰۰ تومان عبور کرد و ۴۴۰۵ تومان رسید؛ ضمن اینکه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۷ هزار تومان افزایش مواجه شد.

در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با عبور از مرز ۴۴۰۰ تومانی به ۴۴۰۵ تومان رسید؛ ضمن اینکه هر یورو ۵۴۲۰ تومان، پوند ۶۱۲۰ تومان، درهم امارات ۱۳۲۵ تومان و لیر ترکیه ۱۱۹۰ تومان است.

هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هفت هزار تومان افزایش، طرح قدیم با ۵ هزار تومان افزایش، نیم سکه و ربع سکه هر یک با دو هزار تومان افزایش و سکه یک گرمی با هزار تومان افزایش مواجه شد.

بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۵۵۶ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۳۹ تومان، نیم سکه ۷۲۰ هزار و ۲۶۶ تومان، ربع سکه ۴۲۱ هزار و ۱۵۵ تومان و سکه یک گرمی ۲۸۲ هزار و ۱۰۴ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۸ دلار و ۱۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۰ هزار و ۸۸۱ تومان است.

کد مطلب 4199269

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    نظرات

    • محسنی IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      نقدینگی جدید به سمت بورس خواهد رفت
    • محسن IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      این هنر آقای سیف واقعا ستودنی است !!! کاهش سیزده درصدی سود روز شمار بانکها این سوغات را بهمراه داشت تازه هنوز اول کار است سال آینده شاهد رشد چهل درصدی تورم خواهیم بود
    • ملت IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      رییس بانک اختلاس مرکزی گفتن که گرونی دلار مقطعی است: زمستون برای کریسمس، بهار برای نوروز، تابستون برای تعطیلات و پاییز برای بودجه بندی سال آتی .
    • رضا IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      آقای روحانی به جای اینکه در مورد حضرات ائمه معصومین صحبت کنی گرانی را حل کن. برو ببین چه آدمایی با زد و بند دلار به کجا رسیدند ولی دولت هر روز سفره خا لی ما را کوچکتر میکنه
    • پولدار IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      درود بر دولتمردان. تا عید میرسه به 5500 . خوبه . احتمالا بعد از عید نون هم بشه 3000 تومن .یعنی 50 سنت. مفته مفت .

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