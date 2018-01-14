ضرورت فعالیت بین المللی انجمن های علمی دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مراسم تقدیر از برگزیدگان دانشگاه تهران در دهمین جشنواره ملی حرکت عصر روز گذشته با حضور هیات رئیسه دانشگاه تهران، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، سرپرست سابق وزارت علوم و جمعی از روسای پردیسها و دانشکدهها، اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
محمود نیلیاحمدآبادی با قدردانی از فعالیتهای دانشجویان این دانشگاه، گفت: نام دانشگاه اگر بلند است، مدیون خدمات و تلاش دانشجویان و اساتید است و در طول تاریخ ۸۴ ساله این دانشگاه براساس همین عملکرد شناخته شده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون باید به آینده بیندیشیم، گفت: افق دانشگاه تهران فقط در سطح ملی نیست، دانشگاه تهران در جایگاه جهانی است و رقابت آن هم بینالمللی است.
رئیس دانشگاه تهران، ادامه داد: مردم در کشور ما انتظار دارند دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر کشور، پرچم آموزش عالی را به دست بگیرد و افتخارآفرینی کند.
وی با بیان این که عملکرد دانشمندان ما در جهان مثالزدنی است، تاکید کرد: در داخل کشور، با کاربردی شدن علم هنوز فاصله زیادی داریم.
نیلی، بر فعالیت انجمنهای علمی و تشکلها برای تشکیل شبکه بینالمللی تاکید و اظهار کرد: انتظار من این است که با کشورهای همسایه و کشورهایی که مشترکات زیادی با آنها داریم وارد همکاری شده و زبانمان زبان بینالمللی شود.
رئیس دانشگاه تهران، در ادامه تصریح کرد: رشتههای علومانسانی و اجتماعی باید فعالیتهای دانشجویان را در قالب تشکلهای مختلف بررسی کنند تا مشخص شود که چقدر در شکلگیری شخصیتهای دانشجویان، اخلاق حرفهای و نیز توسعه علمی موثر بودند.
وی ادامه داد: این مهم میتواند در قالب پایاننامه بررسی شده تا از دل آن متوجه شویم که چگونه باید تشکلها را پشتیبانی کرد و در کدام حوزهها بیشتر تقویت کنیم.
رئیس دانشگاه تهران بر بررسی میزان موفقیت تشکلهای دانشجویی در شکلدهی شخصیت دانشجویان، اخلاق حرفهای و توسعه علمی آنها در قالب پایاننامههای علومانسانی و اجتماعی تاکید کرد.
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