کیکاووس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقویم سال جاری فدراسیون گلف و برنامه هایی که بر اساس آن اجرا شده است، گفت: تا به امروز تمام رقابت های پیش بینی شده در رشته های گلف، مینی گلف، وودبال و به‌کاپ را در دو بخش مردان و زنان برگزار کردیم. در رده سنی جوانان هم رقابت های باشگاهی پیش بینی شده را برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه تا به امروز ۵ اعزام برون مرزی برای گلف‌بازان انجام شده است، یادآور شد: در بخش آموزش هم تمام برنامه ریزی های مورد نظر به سرانجام رسید.

رئیس فدراسیون گلف با بیان اینکه در شش ماهه دوم سال رقابت های لیگ برتر با حضور ۸ تیم آغاز به کار کرد، یادآور شد: این رقابت ها در مرحله برگشت در حال پیگیری است. لیگ بانوان را هم آغاز کرده ایم و از اواسط بهمن ماه مرحله برگشت این رقابت ها با حضور ۷ تیم پیگیری می شود. در لیگ دسته یک هم مسابقات به مرحله برگشت رسیده است.

سعیدی همچنین با یادآوری دوره های آموزشی پیش بینی شده در بخش مربیگری خاطرنشان کرد: این دو دوره آموزشی در مشهد و اصفهان برگزار می شود و تاکنون نزدیک به یکصد نفر برای حضور در آن ثبت نام کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه دومین دوره رقابت های بین المللی وودبال در تبریز برگزار می شود، گفت: عمده برنامه های فدراسیون گلف برای سال جاری تا به امروز محقق شده است. همچنین در رابطه با مجامع انتخاباتی هیات های استانی با برنامه پیش رفته ایم، طوری که از مجموع ۲۴ هیات، برگزاری مجمع سه هیات باقی مانده که تا پایان سال انجام می شود.

کیکاووس سعیدی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و کاندیدا شدن برای خزانه دار گفت: با اکثریت اعضای مجمع صحبت کردم. احساسم بر این است با تجربه ای که دارم می توانم در پست خزانه داری مثمر ثمر باشم و این شرایط را دارم تا اوضاع مالی را به جلو پیش ببرم، بر همین اساس کاندیدای این پست شدم.

وی با اشاره به اینکه بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ توکیو در پیش است، گفت: در پیش بودن این دو رویداد شرایط مالی را برای فدراسیون ها و کلا ورزش کشور حساس تر می کند. باید به گونه ای برنامه ریزی داشت که بتوان فدراسیون ها را در آستانه این دو رویداد به لحاظ مشکلات مالی به پایین ترین سطح ممکن رساند.

رئیس فدراسیون گلف اظهار داشت: برنامه من این است جذب حداکثری برای منابع مالی داشته باشم. قطعا مسئولان کمیته نیز در زمینه بازاریابی برنامه هایی خواهند داشت. در کل قدم های اساسی در این زمینه برمی داریم و از اقداماتی مثل تبلیغات هم غافل نخواهیم بود.