تیم فوتبال شهرداری همدان در زدن ضربات ایستگاهی ضعف دارد

بابک صمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی هفته گذشته تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری بم از حریفان هفته قبل ما بسیار بهتر بود و فوتبال را بسیار زیبا و روی زمین به نمایش می‌گذاشت و چون تیم شهرداری همدان در این بازی نیاز مبرم به برد داشت بازی را انتحاری شروع کرد و باعث شد دقایقی از بازی را به حریف بدهد.

وی افزود: متأسفانه در نیمه اول روی یک اتفاق و باز هم ضربه ایستگاهی که در آن ضعف داریم و در این مسئله با کمبود شدید بازیکن مواجه هستیم گل خوردیم که مصدومیت میلاد باقری نیز در این گل بسیار تأثیرگذار بود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان بابیان اینکه در نیمه دوم بازیکنان را در رختکن به آرامش دعوت کردیم، گفت: در نیمه دوم ۳ تعویض درون تیمی انجام و در این نیمه با ۳ ترکیب مختلف بازی را ادامه دادیم تا موفق شدیم علاوه بر جبران گل خورده گل پیروزی‌بخش خود را هم به ثمر برسانیم.

صمدیان عنوان کرد: طی بازی گذشته بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان تا لحظه آخر درون زمین مسابقه جنگیدند و چیزی کم نگذاشتند.

وی با اشاره به دیدار این هفته تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: این بازی نسبت به هفته‌های گذشته یک هفته زودتر برگزار می‌شود و ما به‌جز دو تمرین خوب نتوانستیم تمرینات بیشتری را دنبال کنیم.

وی گفت: در این هفته میهمان تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد هستیم که در جدول با دو بازی کمتر نسبت به ما ۳ امتیاز بیشتر دارد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: ما به هر بازی به دید بازی آخر و فینال نگاه می‌کنیم و چیزی برای از دست دادن نداریم و در این دیدار هم تنها برای کسب ۳ امتیاز و پیروزی وارد میدان می شویم و امیدوارم دست‌پر به همدان بازگردیم.

صمدیان با اشاره به تزریق پول به بازیکنان گفت: متأسفانه تزریق پولی نداشتیم و تنها به‌طور میانگین ۳۰ درصد قرارداد بازیکنان پرداخت‌شده و با توجه به متوسط قرارداد تیم ما که ۲۵ میلیون تومان است ۳۰ درصد برای ۶ ماهی که گذشته مبلغ کمی است.

وی یادآور شد: باید از بازیکنانم که در این شرایط بسیار سخت از جان خود مایه می‌گذارند تشکر کنم و از اندک هوادارانی که بازی‌های ما را از نزدیک تماشا می‌کنند و اندک مسئولانی که از دور تیم ما را موردحمایت قرار می‌دهند، سپاسگزارم.

گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته هجدهم میهمان تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد است و این دیدار روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.