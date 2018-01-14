اجرای ۱۸۰۰ برنامه اقتصاد مقاومتی توسط بسیج سازندگی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی بیرانوند در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان از پرداخت تسهیلات به ۱۲ واحد تولیدکننده زعفران در استان خبر داد و اظهار داشت: مبلغ ۳۹۸ میلیون تومان اعتبار به این واحدها پرداخت‌شده است.

وی ادامه داد: از محل پرداخت این تسهیلات برای ۲۰ نفر شغل پایدار ایجادشده است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان تصریح کرد: برنامه‌های بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی هزار و ۸۸۰ برنامه بااعتبار ۲۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون تومان بوده است که محل تأمین اعتبار آن‌ها بانک مهر اقتصاد بوده و بیشتر این طرح‌ها اجرایی شده است.

سرهنگ بیرانوند اضافه کرد: طرح‌ها و پروژه‌هایی که درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی و سایر طرح‌ها تعیین و اجرا می‌شود باید با توجه به ظرفیت‌های استان و به‌خصوص در بخش کشاورزی با توجه به کشت گندم اجرایی شود.

وی ادامه داد: محصول اصلی استان ما گندم است و نباید تحت تأثیر سایر برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان گفت: مشکل اصلی استان ما در این بخش نداشتن صنایع تبدیلی است.

سرهنگ بیرانوند افزود: نداشتن صنایع تبدیلی و نبود بازار مناسب از مهم‌ترین مشکلات کشاورزی ما است که باید به آن‌ها توجه شود.

وی ادامه داد: ما تفاهم‌نامه‌ای با دفتر مناطق محروم داشته‌ایم که دو بانک در این زمینه به ما کمک می‌کند اما بعد از دریافت میزانی از این تسهیلات، این روند دیگر ادامه نیافته است.