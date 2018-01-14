یک سرباز در افغانستان همقطارانش را به گلوله بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «فضل الحق احسان» رئیس شورای ولایتی غور افغانستان اعلام کرد که یک سرباز در منطقه «شاه تیغ» واقع در شهر «فیروز کوه» این ولایت به روی همقطاران خود شلیک کرده است.
به گفته وی در این رویداد یک سرباز کشته و ۳ تن دیگر نیز زخمی شده اند.
هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده است. افزون بر این مقامهای امنیتی غور هم هنوز درباره این رویداد ابراز نظری نکردهاند.
لازم به ذکر است که همواره نگرانیهایی در مورد حملات خودی در میان نیروهای دولتی افغانستان وجود داشته است. اینگونه حملات اکثرا از سوی افراد نفوذی طالبان در صفوف نیروهای دولتی افغانستان صورت میگیرد.
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