انجمن های علمی دانشگاه تهران وارد فاز جدید می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، مراسم تقدیر از برگزیدگان دانشگاه تهران در دهمین جشنواره ملی حرکت عصر روز گذشته با حضور هیات ‌رئیسه دانشگاه تهران، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، سرپرست سابق وزارت علوم و جمعی از روسای پردیس‌ها و دانشکده‌ها، اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در باشگاه دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

مجید سرسنگی دراین مراسم گفت: کسب رتبه برتر در این جشنواره افتخار بزرگی برای دانشگاه تهران است؛ اما مهم‌تر از کسب رتبه، فعال شدن هسته‌های علمی و انجمن‌های علمی و دانشجویی است.

وی ادامه داد: ما برای سال ۹۷برنامه‌های بسیاری برای انجمن‌های علمی تدارک دیده‌ایم، اکنون وقت آن است که انجمن‌های علمی وارد فاز جدیدی شوند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از دو طرح جدید این دانشگاه برای حمایت از دانشجویان و انجمن‌های علمی خبر داد و گفت: بسیاری از نشریات انجمن‌های علمی دست‌کمی از نشریات علمی- پژوهشی ندارند.

وی افزود: ما خواستار بررسی و ارزیابی آنها هستیم و بحث ورود انجمن‌های علمی به فضای علمی کشور را جدی دنبال می‌کنیم. انجمن‌های علمی می‌توانند در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران، اضافه کرد: از ابتدای سال ۹۷ انجمن‌های علمی را با جدیت تمام حمایت می‌کنیم تا از طریق پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بتوانند به عنوان شرکت دانش‌بنیان فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم همه این طرح‌ها در سال ۹۷ عملیاتی شده و دانشجویان دانشگاه تهران بتوانند فراتر از آنچه که اکنون هستند، بدرخشند.