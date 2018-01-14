به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده گفت: بافت فرسوده، ۲۰ درصد از مساحت کل مناطق شهری کشور را به خود اختصاص داده و برنامه جدی دولت دوازدهم این بود تا هم پروژه‌های متعددی را در بافت فرسوده توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به بهره‌برداری برساند و هم تسهیلاتی را برای افرادی که متقاضی فعالیت و سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده برای تامین مسکن و تحت‌عنوان شرکت‌های توسعه‌گر مشغول به فعالیت هستند، در نظر بگیرد تا به کاهش خطرپذیری ساختمان‌ها که جزء برنامه‌های جدی وزارتخانه است، جامه عمل بپوشاند.

وی با یادآوری این مطلب که ایران یکی از کشورهای زلزله‌خیز دنیا به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: آسیب‌پذیرترین نقاط کشور ما در رویارویی با زلزله‌های بزرگ، بافت‌های ناکارآمد شهرها هستند و به همین دلیل نیز برنامه جدی وزارتخانه، اجرای راهکاری کاهش آسیب‌پذیری در نقاط مختلف شهری و روستایی است.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، از دیگر اقداماتی که علاوه بر اجرای راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری در نقاط مختلف شهری و روستایی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه دانست و گفت: ضرورت دارد تا به منظور استحکام بخشیدن به ساختمان‌های موجود و جدیدالاحداث، به غیر از ظرفیت نظارت و مجری از ظرفیت مهمی به عنوان بیمه، استفاده بهینه‌تری داشته باشیم. زیرا، تضمین کیفیت محصول نهایی ما یعنی ساختمان‌ها است که می‌تواند به میزان قابل‌توجهی ضعف ما را در نظارت، بهبود بدهد.

وی با اشاره به زلزله کرمانشاه و تجاربی که از آن حادثه کسب شد، یادآور شد: در زلزله کرمانشاه که متاسفانه تعدادی از هموطنان ما جان خود را از دست دادند، عموم پروژه‌هایی که دچار مشکل شدند و آسیب‌های جدی سازه‌ای و غیرسازه‌ای دیدند، دارای سیستم‌های نظارت بودند که طی روند آزمایش‌های مصالح ساختمانی و مجری ذی صلاح قرار داشتند؛ اما شاهد بودیم که نهایتا محصول نهایی که همان ساختمان‌ها بودند، از کیفیت مناسبی در برابر زلزله برخوردار نبودند.

شکرچی‌زاده یکی از اشکالات عمده را نبود مجری در زمان اجرای پروژه عنوان کرد و گفت: عموما شاهد هستیم که افرادی که مسئولیت اجرای ساختمانی را برعهده دارند، در زمان اجرای عملیات، حضور ندارند. به عنوان نمونه، در زمان بتن‌ریزی، مهندس ناظر و مجری عموما حاضر نیستند و همین عدم حضور در زمان اجرای برخی از عملیات ساختمانی بوده که مشکلات عمده ای را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: این عدم‌حضور مهندس ناظر و مجری ذی‌صلاح، بخشی به نداشتن تعهدکاری مرتبط است و بخش دیگر به پایان کار شهرداری ارتباط دارد؛ همچنین متاسفانه در انتخاب زمین برای تعدادی از پروژه‌ها شاهد آن هستیم که مطالعات ساختاری مناسبی انجام نشده است و بر روی زمین‌های نامناسب، بدون آنکه بهسازی مناسبی بر روی آنها صورت گرفته ، ساختمان‌ها احداث شده‌اند که همین امر مشکلاتی را در آینده برای ساختمان‌ها ایجاد خواهد کرد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با تاکید دوباره بر استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای ایجاد تعهد در ساختمان‌سازی استاندارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر استفاده از ظرفیت‌های بیمه ساختمانی را یا نداریم یا بسیار کم است.

وی یادآور شد: در حال حاضر، در حوزه ساختمان بیمه‌ای که وجود دارد، محدود به بیمه پرسنلی برای کارگرانی است که در زمان کار مشغول به فعالیت هستند و شرکت‌های بیمه‌ای ساختمانی خود را مکلف به تضمین کیفیت محصول نهایی نمی‌دانند. متاسفانه شاهد هستیم؛ حتی درجه‌بندی شرکت‌ها نیز بر اساس ریسکی که می‌توانند بپذیرند نیست که نیازمند اصلاحات مهمی در این زمینه هستیم.