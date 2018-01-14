نمایش «توارد» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «توارد» به کارگردانی علی نورانی به مدت سه شب دیگر تمدید شد بنابراین اجرای این نمایش تا روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ادامه خواهد داشت. همچنین ساعت اجرای این نمایش به ساعت ۱۷ تغییر خواهد کرد.

در این نمایش که از آثار معرفی شده جشنواره بیستم تئاتر دانشگاهی است فاطیما بهارمست، صالح علوی زاده و جاناتان فلمن به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به سارا حدادی تهیه کننده، پگاه زارعیان مدیر تولید، پگاه سعیدی دستیار کارگردان و برنامه ریز، علی نورانی طراح صحنه، امید اکبری مشاور صحنه، آناهیتا طیبی طراح لباس، مریم برادران طراح گرافیک، رامین اکبری طراح نور، احسان بیگلری مشاور تصویر، آیدا چرخگری اجرای تکنیک ویدیو، فاطمه حسنوند عکاس، امیر قالیچی تبلیغات مجازی، سارا حدادی مشاور رسانه ای و روابط عمومی، امیر حسین زواره ای تصویربردار و ساخت تیزر، فرشید آزادی مدیر صحنه، پوریا نورانی دستیار صحنه و فخرالدین سعادت زاده ساخت دکور اشاره کرد.

تعداد محدودی از بلیت های این نمایش برای دانشجویان همه مراکز آموزش عالی در گیشه مرکز تئاتر مولوی با ۶۰ درصد تخفیف به فروش می رسد.

علاقه مندان برای دیدن این نمایش که همه روزه به جز شنبه ها ساعت ۱۷ به صحنه می رود، می توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.