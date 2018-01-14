تزریق منابع مالی روحیه بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان راافزایش داد

محمد جلیل الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: تغییر مدیرعامل و تزریق منابع مالی روحیه بازیکنان را افزایش داد و در حال حاضر دوستی و وفاق خوبی در تیم ایجادشده است.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به پیروزی روحیه‌بخش پاس در هفته گذشته گفت: تیم فوتبال پاس همدان در فومن بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشت و اگر بازیکنان کمی با دقت بودند می‌توانستیم حداقل ۳ گل به تیم فوتبال شهرداری فومن بزنیم.

الماسی عنوان کرد: برای بازی گذشته پاداش خوبی در نظر گرفتیم و برای دیدارهای حساس آینده نیز پاداش برای بازیکنان در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم دست‌پر از میدان مسابقه خارج شویم.

وی بابیان اینکه دغدغه مسئولان و استاندار همدان صعود پاس به لیگ دسته اول فوتبال کشور است، بیان کرد: اگر در بازی این هفته برابر کیمیا فرایند قم و بازی هفته آینده برابر خوشه طلایی ساوه که بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود ۶ امتیاز کسب کنیم قول می‌دهم به‌احتمال ۸۰ درصد از این مرحله صعود خواهیم کرد.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: حریف این هفته تیم پاس؛ کیمیا فرایند قم اصلاً تمرین نداشت اما از شانس بد ما در این ۴ روز با تزریق پول به بازیکنان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و شنیده‌ایم که رقیب‌های ما برای این تیم در صورت متوقف کردن پاس پاداش نیز می گیرند که این موضوع نشان از حساسیت دیدارهای پایانی دارد.

الماسی بابیان اینکه در دیدار برابر کیمیا فرایند قم محکوم‌به پیروزی هستیم و نیم‌نگاهی هم به جدول مسابقات داریم، گفت: بعد از این دیدار مهم‌ترین بازی ما خوشه طلایی ساوه است که با برنامه‌ریزی کانون هواداران چند اتوبوس از علاقمندان به ساوه اعزام خواهیم کرد.

وی از مسئولان، هیئت‌مدیره تیم فوتبال پاس همدان، استاندار همدان و تک‌تک هوادارانی که در این روزها پاس را تنها نگذاشته‌اند تشکر کرد و گفت: تیم فوتبال پاس همدان در هفته هجدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید مفتح همدان میزبان کیمیا فرایند قم است.