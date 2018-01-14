تکمیل عملیات روکش آسفالت محور سوسن ـ ایذه

پویا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه که در سال گذشته آغاز و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به طول هشت کیلومتر انجام شد.

وی افزود: با بهره برداری از این محور که حجم تردد بالایی نیز دارد، مردم منطقه از راه روستایی مناسب برخوردار می شوند.

بهسازی مسیر امامزاده باباروزبهان لالی

مدیر راه های روستایی راه و شهرسازی خوزستان در ارتباط با پروژه دیگر گفت: عملیات اصلاح و بهسازی مسیر هتی به امامزاده بابا روزبهان لالی نیز به طول ۱۷ کیلومتر انجام شد.

دشتی زاده ادامه داد: راه روستایی هتی به امامزاده بابا روزبهان شهرستان لالی یکی از مسیرهای زیارتی و گردشگری این شهرستان است و با توجه به صعب العبور بودن این مسیر تردد اهالی، گردشگران و زائران به سختی انجام می شد.

وی در پایان خبر داد: با اصلاح مسیر اصلی و شیب های تند آن و همچنین اصلاح برخی نقاط حادثه خیز با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال تا مرحله زیرسازی تکمیل شد.