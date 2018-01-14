به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای استان لرستان باعث شد تا کارآفرین لرستانی اقدام به ایجاد مزرعه پرورش کبک در شهرستان ازنا کند.

جمالی در سخنانی بابیان اینکه روزی که ما به پرورش کبک اقدام کردیم با هزار قطعه مولد روی بستر شروع کردیم گفت: حال بعد از گذشت دو سال هفت هزار قطعه کبک مولد داریم.

وی بابیان اینکه ایده اولیه ایجاد این مزرعه پرورش کبک عشق به طبیعت و جلوگیری از شکار بی‌رویه بود گفت: حیف است که به خاطر مصرف، کبک را شکار کنیم و گونه‌های آن را در طبیعت از بین ببریم.

این کارآفرین لرستانی بابیان اینکه می‌توان به‌صورت صنعتی کبک را با همان خواص و بدون اینکه تغییری در آن به وجود آید پرورش داد گفت: در حال حاضر در قسمت پرورش این واحد پنج نفر و در قسمت کشتار و بسته‌بندی پنج نفر به‌صورت مستقیم فعالیت دارند و افرادی نیز کار پخش تخم و گوشت کبک را انجام می‌دهند که به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

جمالی بابیان اینکه تولید روزانه در این مزرعه هزار و ۵۰۰ عدد تخم است که از این تعداد ۵۰۰ عدد تخم نطفه‌دار برای دستگاه جوجه‌کشی و هزار عدد نیز به‌عنوان مصرف خوراکی وارد بازار می‌شوند گفت: ماهانه چهار هزارتا شش هزار کشتار در این مزرعه پرورش کبک داریم.

وی گفت: خودمان همه دستگاه‌ها و تجهیزات را در مزرعه ساخته‌ایم.

جعفر پور مدیر دام و طیور جهاد کشاورزی لرستان در سخنانی بابیان اینکه استان لرستان به لحاظ شرایط اقلیمی و آب و هوایی یکی از استان‌های مستعد برای پرورش طیور در کشور است اظهار داشت: در حال حاضر سالانه بیش از ۶۰ هزار تن گوشت طیور تولید می‌شود.

وی بابیان اینکه سالانه هزار و ۶۰۰ تن گوشت ماکیانی از قبیل بوقلمون، شترمرغ، کبک و بلدرچین در استان تولید داریم گفت: به افرادی که در این زمینه متقاضی هستند بعد از گرفتن پروانه تأسیس و مجوز تسهیلات موردنیاز پرداخت می‌شود.