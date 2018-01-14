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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

۹۰ منطقه حاد محروم در اولویت خدمت‌رسانی کمیته امداد

۹۰ منطقه حاد محروم در اولویت خدمت‌رسانی کمیته امداد

مددجویان تحت حمایت ساکن در ۹۰ منطقه حاد محروم که بر اساس شاخص‌های کمیته‌امداد انتخاب شده‌اند در اولویت خدمت‌رسانی این نهاد قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تاکید بر اینکه مددجویان مناطق محروم و مرزی در اولویت خدمت‌رسانی این نهاد قرار دارند اعلام کرد: مددجویان مناطق محروم و مرزی علاوه بر بهره‌مندی از اعتبارات کل کمیته امداد، از اعتبار ویژه‌ای به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان در سرفصل‌های حمایتی و توانمندسازی نیز بهره‌مند شده اند.

وی با بیان اینکه ۹۹ میلیارد تومان از این رقم  توسط دولت و باقی آن  از طریق مشارکت مردمی تأمین می‌شود گفت: تاکنون ۵۵ درصد بودجه دولتی محقق شده است و  پیگیری برای تخصیص باقی اعتبار به‌طور جدی در دستور کار کمیته امداد قرار دارد.

رهبر ادامه داد: از این رقم در ۹ ماهه نخست امسال ۳۲ میلیارد تومان در بخش خدمات حمایتی، ۱۳.۵ میلیارد تومان در بخش اشتغال‌زایی، ۵.۵ میلیارد تومان در بخش مسکن و چهار میلیارد تومان در بخش فرهنگی برای مددجویان ساکن در مناطق محروم  و مرزی هزینه شده است.

کد مطلب 4199362
مهناز قربانی مقانکی

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