به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تاکید بر اینکه مددجویان مناطق محروم و مرزی در اولویت خدمت‌رسانی این نهاد قرار دارند اعلام کرد: مددجویان مناطق محروم و مرزی علاوه بر بهره‌مندی از اعتبارات کل کمیته امداد، از اعتبار ویژه‌ای به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان در سرفصل‌های حمایتی و توانمندسازی نیز بهره‌مند شده اند.

وی با بیان اینکه ۹۹ میلیارد تومان از این رقم توسط دولت و باقی آن از طریق مشارکت مردمی تأمین می‌شود گفت: تاکنون ۵۵ درصد بودجه دولتی محقق شده است و پیگیری برای تخصیص باقی اعتبار به‌طور جدی در دستور کار کمیته امداد قرار دارد.

رهبر ادامه داد: از این رقم در ۹ ماهه نخست امسال ۳۲ میلیارد تومان در بخش خدمات حمایتی، ۱۳.۵ میلیارد تومان در بخش اشتغال‌زایی، ۵.۵ میلیارد تومان در بخش مسکن و چهار میلیارد تومان در بخش فرهنگی برای مددجویان ساکن در مناطق محروم و مرزی هزینه شده است.