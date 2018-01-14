وزیر ارشاد مهمان ویژه چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، در چهارمین شب از جشنواره موسیقی فجر در برج آزادی گروه های «سورنای» و «مخام چلر» به ترتیب موسیقی اقوام لر و ترکمن را روی صحنه آزادی نواختند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بازدید از مجموعه برج آزادی در دفتر یادبود این برج، متنی را به یادگار نوشت و سپس به سالن اجرای کنسرت رفت.

سورنای برای اجرا در جشنواره موسیقی فجر، رپرتواری شامل قطعات شاد و محزون موسیقی غنی لری را انتخاب کرده بود که عمدتاً از آثار خاطره‌انگیز سال‌های دورتر موسیقی لری بودند.

کنسرت شب گذشته با اجرای قطعه معروف «سوزه سوزه» آغاز شد و در ادامه آثاری نظیر «سیت بیارم»، «کوش طلا»، «آواز علیدوستی»، «بزارن بینابینا هه لاو»، «هه گله»، «کوچکله»، «هه وله»، «آوازهای ساریخانی و دنگ‌دال» اجرا شد.

در نهایت اجرای «سورنای» با دونوازی سرنا و کمانچه با هنرنمایی احسان‌ عبدی‌پور و محمدرحیم باجلاوند به پایان رسید تا این قطعه بی کلام حسن ختامی بر اجرای زیبای «سورنای» در جشنواره موسیقی فجر باشد.

محمدرحیم باجلاوند (کمانچه و خواننده)، احسان عبدی‌پور (سرپرست و نوازنده سرنا)، محمد قربانی (تار)، بابک پیمانی (تنبک و سازهای کوبه‌ای) و داوود رضایی (کمانچه) اعضای گروه «سورنای» را در اجرای این کنسرت تشکیل می‌دادند.

گروه «سورنای» کار خود را از سال ۸۳ آغاز کرد و تاکنون کنسرت‌های متعددی را در جشنواره‌های مختلف برگزار کرده است.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اکبر صفی پور مدیر عامل بنیاد رودکی، فرزاد طالبی رئیس دفتر موسیقی، نعمت اله پایان رئیس مجموعه برج آزادی و سید علی مفاخریان شهردار منطقه ۹ تهران به تماشای اجرای گروه سورنای لرستان نشستند.

در ادامه اجراهای این دوره از جشنواره، گروه های نیمه از بوشهر و عاشیق لار از آذربایجان یکشنبه ۲۴ دی در ۲ سانس در برج آزادی به اجرای کنسرت می پردازند.

سی و سومین جشنواره موسیقی فجر تا روز ۳۰ دی‌ با اجرای موسیقی‌های مختلف در شش سالن شهر تهران ادامه پیدا خواهد کرد.