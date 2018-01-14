رعایت حقوق مردم درزمینه جذب نیروی انسانی از طریق آزمون در ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله موسوی بهار پیش از ظهر یکشنبه در همایش یک روزه مدیران بازرسی کلان منطقه‌ای آمایشی منطقه ۳ دانشگاه‌های کرمانشاه، کردستان و همدان که در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شدف گفت: طی سال‌های اخیر در اجرای وظیفه ذاتی بازرسی فاصله ایجاد شده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه با کمک وزارت بهداشت تحرکی در اداره بازرسی اتفاق افتاد و نظم کار بهبود یافت، گفت: حراست دانشگاههای علوم پزشکی امور حراستی خود را انجام می‌دهند و بازرسی دانشگاه نیز باید به وظایف نظارتی خود بپردازد.

وی با بیان اینکه بازرسی دانشگاه به عنوان واحدی کمک حال مسئولان دانشگاه است، گفت: روز به روز وظایف بازرسی در مجموعه بهداشت و درمان کشور روشن‌تر می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان وظایف دانشگاه‌های علوم پزشکی را به فراخور فعالیت گسترده و گردش مالی سنگین گسترده دانست و گفت: باید در ادارات و واحدهای مختلف نظارت مستمر و موردی انجام شود و نتایح بازرسی‌ها منجر به برخورد قهری نشود بلکه برخوردها موثر و سازنده باشد.

موسوی‌بهار بابیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت و افزایش گردش مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدامات و نظارت‌ها چند برابر شد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان از دانشگاه‌های موفق در حوزه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است و باید فرصت‌های اشتغالزایی با رعایت عدالت در اختیار افراد متقاضی کار قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان رعایت حقوق مردم برای جذب نیروی انسانی از طریق آزمون را مهم دانست و گفت: باتوجه به حساسیت کاری حوزه علوم پزشکی و برخورداری از ۱۲ هزار نیرو با فعالیت شبانه روزی و غیرقابل وقفه، نقص در عملکرد پذیرفتنی نیست و باید در حفط امانتی که در اختیار است، تلاش شود.

موسوی‌بهار با بیان اینکه کارکنان حوزه بازرسی چشمان بیدار نظام و کمک حال مدیریت‌ها هستند، گفت: اساس کار رعایت حقوق مردم و احترام است.

وی بدترین اتفاق را از بین رفتن قبح کارهای نادرست دانست و گفت: متاسفانه برخی اقدامات نادرست رایج شده و آفت بزرگ جامعه امروز محسوب می‌شود و باید با فرهنگسازی مناسب برای اصلاح این موارد تلاش شود.