پیش بینی بارش باران و کاهش آلودگی هوا در مشهد

یحیی قایئیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ابتدای هفته جاری هوای برخی از شهرهای خراسان رضوی بهخصوص مشهد در وضعیتی آلوده و بحرانی قرار داشت که اوج این آلودگیها در روز جمعه بود.
وی افزود: کلانشهر مشهد در ۴۸ ساعت گذشته جزو آلودهترین شهرهای کشور بود و از مردم بهویژه بیماران درخواست داریم که جهت انجام کارهای غیرضروری از منزل خارج نشوند.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی همچنین از بارشهای پیشرو خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تصاویر دریافتی از ماهوارههای هواشناسی پیشبینی بارش باران در مشهد و چند شهر استان و همچنین کاهش و رفع آلودگیها را خواهیم داشت.
قاینیپور بیان کرد: با این بارشها هوای مساعد را در مشهد و شهرهای استان شاهد خواهیم بود.
نظر شما