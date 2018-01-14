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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱

توده بارشی امشب وارد ایلام می شود

توده بارشی امشب وارد ایلام می شود

ایلام-مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: بخش هایی از این استان از اواخر وقت امروز شاهد بارش باران به ویژه در ارتفاعات خواهند بود.

یوسف شیخ الملوکی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این توده بارشی از قدرت لازم برخوردار نیست و انتظار بارش های قابل توجه با توجه به مشاهده نقشه های هواشناسی را نداریم.

وی ادامه داد: در طول فعالیت این توده بارشی که تا فردا ادامه دارد، کاهش دما را بویژه در مناطق شمالی استان انتظار داریم ، ضمن اینکه پدیده غالب نیز شکل گیری توده گرد و غبار رقیق همراه با وزش باد است.

مدیرکل هواشناسی ایلام تاکید کرد: متاسفانه الگوهای هواشناسی مرتب در حال تغییر است و همین عامل باعث می شود برخی پیش بینی ها برای بارش باران محقق نشود.

شیخ الملوکی اضافه کرد: انتظار داریم که از اواخر هفته جاری در روز جمعه نیز یک توده بارشی دیگر وارد استان شود که به نسبت توده بارشی فردا از قدرت بیشتری برخوردار است.

کد مطلب 4199375

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