توده بارشی امشب وارد ایلام می شود

یوسف شیخ الملوکی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این توده بارشی از قدرت لازم برخوردار نیست و انتظار بارش های قابل توجه با توجه به مشاهده نقشه های هواشناسی را نداریم.
وی ادامه داد: در طول فعالیت این توده بارشی که تا فردا ادامه دارد، کاهش دما را بویژه در مناطق شمالی استان انتظار داریم ، ضمن اینکه پدیده غالب نیز شکل گیری توده گرد و غبار رقیق همراه با وزش باد است.
مدیرکل هواشناسی ایلام تاکید کرد: متاسفانه الگوهای هواشناسی مرتب در حال تغییر است و همین عامل باعث می شود برخی پیش بینی ها برای بارش باران محقق نشود.
شیخ الملوکی اضافه کرد: انتظار داریم که از اواخر هفته جاری در روز جمعه نیز یک توده بارشی دیگر وارد استان شود که به نسبت توده بارشی فردا از قدرت بیشتری برخوردار است.
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