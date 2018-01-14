به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد احمدزاده ظهر یکشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از سال ۹۱ همه ساله به صورت مستقل توسط ادارات کل اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: امسال که ششمین سال اجرای این طرح است این برنامه به‌صورت مشترک توسط این دو مجموعه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام این آزمون از ۱۸ آذر ماه آغاز شده و تا ۳۰ دی ماه ادامه دارد افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در ۴ بخش و ۲۶ رشته از طریق سایتwww.guranedu.ir ثبت‌نام کنند. ششمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در ۱۲ رشته حفظ ترتیبی، ۶ رشته حفظ موضوعی، ۵ رشته مفاهیم قرآنی، ۲ رشته تدبر در قرآن و ۳ رشته معارف اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه ششمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به‌صورت همزمان در سراسر استان و کشور برگزار می‌شود، ابراز کرد: کارت این آزمون از ۱۵ بهمن ماه تا ۴ اسفند ماه صادر می‌شود و زمان برگزاری آن ۱۰ اسفند ماه خواهد بود و به ۳ هزار برگزیده این آزمون هدایایی ارزنده و قرآنی اهدا می‌شود.

وی بیان کرد: فرآیندهای این آزمون برای اولین مرتبه بر اساس استانداردهای سازمان سنجش انجام می‌شود و تا این لحظه ۸۵ هزار نفر در کشور ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۶ هزار و ۳۹ نفر و معادل ۸ درصد کل ثبت‌نامی‌ها از خراسان رضوی هستند.

احمدزاده خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی باید ۱۰ میلیون حافظ قرآنی در کشور پرورش داده شود که از این میزان یک میلیون آن سهم سازمان اوقاف و امور خیریه است و از سال ۹۱ که این اقدام طبق فرمان ایشان آغاز شد تاکنون ۱۰۲ هزار و ۸۶ حافظ قرآنی در خراسان رضوی پرورش یافته‌اند.