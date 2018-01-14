تفاهم نامه همکاری استاندارد و کانون پرورش فکری قزوین امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور گسترش همکاری های فرهنگی، هنری و تربیتی و نیز افزایش ارتباط بین آموزشهای رسمی و غیر رسمی متناسب با نیاز های دانش آموزان و بازار کار، تامین بستر فرهنگی و ترویج فرهنگ استاندارد و استفاده بهینه از ظرفیت های مشترک برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و هنری در راستای اهداف استاندارد در استان تفاهم نامه همکاری میان اداره استاندارد با امضاء محمودرضا طاهری مدیر کل استاندارد قزوین و مژده عروجی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۸ ماده منعقد شد.

در این نشست محمود رضا طاهری مدیر کل استاندارد قزوین با اشاره به اهمیت آموزش در سنین کودکی و نوجوانی بر استفاده بهینه از توانایی‌های علمی، آموزشی و ترویجی طرفین و همکاری متقابل تاکید کرد.

وی بیان کرد: اگر آموزش ها در سنین کودکی شکل بگیرذد ماندگار خواهد بود و ما درآینده با مشکلی مواجه نخواهیم شد و موضوع استاندارد از مسائل مهمی است که باید برای دانش آموزان بخوبی تبیین شود.

در ادامه مژده عروجی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین اظهارداشت:توسعه فعالیت‌های مشترک ترویجی به صورت آموزش‌ای مرتبط با استاندارد هدف اصلی این تفاهم نامه است.

وی یادآورشد: کانون برای چاپ گاهنامه، پوستر، روزنامه دیواری، بروشور، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری، برگزاری تئاتر و نمایش با موضوع استاندارد، ی همایش‌ها و سمینارهای مشترک آمادگی دارد.

