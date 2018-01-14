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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

کاشت ۴ هزار هکتار زعفران در لرستان/ ظرفیتی برای رونق اقتصاد

کاشت ۴ هزار هکتار زعفران در لرستان/ ظرفیتی برای رونق اقتصاد

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کاشت زعفران در سطح چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان طی یک برنامه هفت‌ساله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازادار در کارگروه اقتصاد مقاومتی لرستان گفت: سطح زیر کشت زعفران در استان دو درصد است.

وی افزود: دو درصد تولید زعفران کشور مربوط به لرستان است اما زعفران لرستان ازنظر سه شاخص رنگ، طعم و عطر و بو حتی نسبت به زعفران خراسان باکیفیت تراست.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان مربوط به شهرستان خرم‌آباد است و با توجه به نرخ بیکاری موجود در روستاها و همچنین استفاده بیشتر از اراضی کشاورزی استان، توسعه کشت زعفران باید در دستور کار قرار بگیرد.

بازدار گفت: زعفران می‌تواند جایگزین مناسبی برای بهبود اقتصاد روستایی باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه باید چهار هزار هکتار از اراضی استان در برنامه هفت‌ساله به کشت زعفران اختصاص پیدا کند و درصورتی‌که ۱۰ درصد از اراضی مربوط به کشت گندم را به کشت زعفران اختصاص بدهیم، اقتصاد روستاها بهبود پیدا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: متوسط درآمد سالانه زعفران ۹ برابر گندم آبی، ۲۴ برابر گندم دیم و به‌طور متوسط ۱۲ برابر گندم آبی و دیم است.

بازدار بابیان اینکه درآمد زعفران در یک هکتار پس از هفت سال حدود ۲۹۰ میلیون تومان است، گفت: هزینه‌های این محصول طی دوره هفت‌ساله حدود ۴۳ یا ۴۴ میلیون تومان است و درآمدزایی آن حدود ۲۵۹ میلیون تومان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کشت زعفران و گل محمدی در استان تأکید کرد و افزود: در حوزه حبوبات نیز لرستان از استان‌های برتر کشور است ولی باید سهم بیشتری از اعتبارات استان به این حوزه اختصاص یابد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: همچنین وضعیت کشت بادام و گردو در استان نیز بسیار مطلوب است و درصورتی‌که باغبانی ما از حالت اکولوژی به سمت مدرن بروند، هیچ‌گونه نگرانی برای تولید و فروش آن‌ها در بازار وجود ندارد.

کد مطلب 4199396

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