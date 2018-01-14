کاشت ۴ هزار هکتار زعفران در لرستان/ ظرفیتی برای رونق اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازادار در کارگروه اقتصاد مقاومتی لرستان گفت: سطح زیر کشت زعفران در استان دو درصد است.

وی افزود: دو درصد تولید زعفران کشور مربوط به لرستان است اما زعفران لرستان ازنظر سه شاخص رنگ، طعم و عطر و بو حتی نسبت به زعفران خراسان باکیفیت تراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان مربوط به شهرستان خرم‌آباد است و با توجه به نرخ بیکاری موجود در روستاها و همچنین استفاده بیشتر از اراضی کشاورزی استان، توسعه کشت زعفران باید در دستور کار قرار بگیرد.

بازدار گفت: زعفران می‌تواند جایگزین مناسبی برای بهبود اقتصاد روستایی باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه باید چهار هزار هکتار از اراضی استان در برنامه هفت‌ساله به کشت زعفران اختصاص پیدا کند و درصورتی‌که ۱۰ درصد از اراضی مربوط به کشت گندم را به کشت زعفران اختصاص بدهیم، اقتصاد روستاها بهبود پیدا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: متوسط درآمد سالانه زعفران ۹ برابر گندم آبی، ۲۴ برابر گندم دیم و به‌طور متوسط ۱۲ برابر گندم آبی و دیم است.

بازدار بابیان اینکه درآمد زعفران در یک هکتار پس از هفت سال حدود ۲۹۰ میلیون تومان است، گفت: هزینه‌های این محصول طی دوره هفت‌ساله حدود ۴۳ یا ۴۴ میلیون تومان است و درآمدزایی آن حدود ۲۵۹ میلیون تومان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کشت زعفران و گل محمدی در استان تأکید کرد و افزود: در حوزه حبوبات نیز لرستان از استان‌های برتر کشور است ولی باید سهم بیشتری از اعتبارات استان به این حوزه اختصاص یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: همچنین وضعیت کشت بادام و گردو در استان نیز بسیار مطلوب است و درصورتی‌که باغبانی ما از حالت اکولوژی به سمت مدرن بروند، هیچ‌گونه نگرانی برای تولید و فروش آن‌ها در بازار وجود ندارد.