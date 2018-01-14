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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

با صدور پیامی؛

ظریف جان باختن پرسنل نفتکش سانچی را تسلیت گفت

ظریف جان باختن پرسنل نفتکش سانچی را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان با صدور پیامی جان باختن پرسنل نفتکش سانچی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به مناسبت جان باختن پرسنل نفتکش سانچی پیام تسلیتی صادر کرده است. 

متن کامل پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

ضایعه دردناک جان باختن شهادت گونه پرسنل نفتکش سانچی همه مردم ایران را در کنار خانواده ها و همکاران این عزیزان قهرمان عزادار ساخته است. در چندین روز گذشته همه ما ایرانیان مضطرب و چشم نگران، اخبار مربوط به فرزندان محبوس خود در نفتکش سانچی را هزاران کیلومتر دورتر از خانه خود، در میان آب های بی نهایت، دنبال کردیم؛ فرزندانی سخت کوش و گمنام که در راه تامین منافع  ایران عزیز و حضور سربلند در عرصه مبادلات جهانی، سختی های بسیاری را در تمامی سالهای گذشته و در طول خدمت فداکارانه خود به جان خریدند و اینک، در میان شعله های آتش، جاودانه شدند.

همه دست اندرکاران در کشور و همکاران من در وزارت امور خارجه و در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در منطقه با تمام وجود برای نجات جان این دلاورمردان کوشیدند اما متاسفانه سرنوشت خط دیگری را رقم زد و ما اکنون دغدار همه این قهرمانانیم. 

وزارت امور خارجه در کنار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با استفاده از همه ظرفیت های خود پیگیری های قانونی لازم را برای علت یابی دقیق حادثه و استیفای حقوق ملت ایران و خانواده های داغدار به عمل خواهد آورد. 

اینجانب ضمن ابراز تالم و تاسف عمیق نسبت به جان باختن شهادت گونه پرسنل نفت کش سانچی، این ضایعه دردناک را به ملت شریف ایران، خانواده های داغدار و همکاران این عزیزان تسلیت گفته و برای آنان علو درجات و برای عزیزانشان صبر و اجر مسالت می نمایم. 

محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه

کد مطلب 4199410
محمد مهدی ملکی

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