توافق اسلو پایان یابد/ دست مقاومت در کرانه باختری باز گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، گروههای مقاومت فلسطین از شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین خواستند که تصمیمات سرنوشت سازی با توجه به مرحله خطیری که فلسطین سپری می کند شامل؛ انصراف از به رسمیت شناختن اشغالگران، اعلام پایان توافق اسلو و ملحقات آن، توقف هماهنگی امنیتی برای همیشه و باز گذاشتن دست مقاومت در کرانه باختری، اتخاذ کند.

گروههای مقاومت شامل حماس، جهاد اسلامی، جبهه مردمی-فرماندهی کل، جنبش الاحرار، جنبش المجاهدین و کمیته های مقاومت اعلام کردند که برگزاری نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین ضد تصمیم ترامپ بسیار دیر صورت پذیرفته است و بهتر بود که این نشست زودتر برگزار می شد تا تصمیمات سرنوشت سازتری اتخاذ می شد.

احمد المدلل از رهبران جهاد اسلامی فلسطین گفت: بهتر بود که نشست شورای مرکزی در خارج از کرانه باختری یعنی در کشوری عربی برگزار می شد تا مشارکت فعالانه تر و گسترده تری را از همه گروهها شاهد بودیم. برگزاری نشست شورا تحت یوغ اشغالگران سقف تصمیمات را محدود می کند و قید و بندهایی ایجاد می کند که بر تصمیمات موثر است.

وی خواستار تحقق وحدت میان فلسطینی شد و از رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که از جستجو میانجی جدید دست بردارند و به مذاکرات سازش دلخوش نباشند.

المدلل بر ضرورت تشدید انتفاضه به عنوان گزینه ملی پس از شکست تلاش های سازش تاکید کرد.

شایان ذکر است که نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین امروز به منظور مقابله با تصمیم ترامپ ضد قدس برگزار می شود.