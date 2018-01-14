به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در بهار امسال برای صحبت پیرامون برنامه هسته‌ای کره شمالی، عازم چین خواهد بود.

انتظار می‌رود که وی در این سفر با «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین، دیدار داشته باشد تا علاوه بر موضوع کره شمالی، پیرامون توسعه تبادلات نظامی میان ۲ کشور گفتگو کند.

تاکید وی در این سفر بر تشریک مساعی در راستای حل مسالمت‌آمیز بحران شبه جزیره کره با فرض احتمال تشدید تنش‌ها بعد از خاتمه المپیک زمستانی کره جنوبی در ماه میلادی فوریه خواهد بود.

گفتنی است در راستای برگزاری این رویداد ورزشی، واشنگتن-سئول رزمایش مشترک خود را متوقف کرده‌اند و پیونگ‌یانگ هم به مذاکره با سئول روی خوش نشان داده است.

سفر ماتیس به چین، نخستین سفر یکی از وزاری دفاع آمریکا به این کشور از سال ۲۰۱۴ به این سو است. در آوریل ۲۰۱۴، «چاک هِیگل» وزیر دفاع وقت آمریکا به چین سفر کرد.