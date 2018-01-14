۲۶۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان دهلران را بیابان تشکیل داده است

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شهرستان دهلران از جمله مناطق بیابانی کشور است که با داشتن حدود ۲۶۰ هزار هکتار عرصه بیابانی نیازمند برنامه‌های جامع و مشارکت همگانی مردم برای بیابان‌زدایی است.

وی بیان داشت: حدود ۳۷ درصد مساحت شهرستان دهلران را بیابان تشکیل داده و سطح عرصه های جنگلی طبیعی شهرستان ۹۴ هزار و ۹۲۰ هکتار و میزان جنگل کاری های دست کاشت انجام گرفته در حوزه شهرستان بیش از ۱۰ هزار هکتار است.

حسینی افزود: باتوجه به پراکندگی عرصه های بیابانی در سطح شهرستان و در راستای کاهش بیابان، برنامه‌های متعددی از قبیل فعالیتهای بیولوژیکی(نهالکاری با گونه های سازگار با شرایط اقلیمی) مالچ پاشی پهنه های ماسه ای و اقدامات مطالعاتی و مدیریتی در دستور کار اداره منابع طبیعی شهرستان قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دهلران گفت: کاشت ۳ نهال به ازای هر نفر، از جمله هدف‌گذاری‌های انجام شده برای مشارکت دادن مردم در موضوع درختکاری در سال گذشته بود که خوشبختانه با کاشت ۳۰۰ هزار اصله نهال، توانستیم سرانه کاشت نهال به ازای هر نفر را به ۴ اصله افزایش دهیم.

۸۵ درصد از مساحت شهرستان دهلران را عرصه های منابع طبیعی تشکیل داده است

وی تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد از مساحت شهرستان دهلران را عرصه های منابع طبیعی تشکیل داده و پس از حفاظت عرصه‌های ملی، اجرای اقدامات آبخیزداری و بیابان‌زدایی جزو اولویت‌های مهم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران می یاشد.

حسینی افزود: در شهرستان دهلران دونهالستان (گرمسیری و سردسیری)وجود دارد که سالیانه حدود ۲۳۰هزار اصله نهال در آنها تولید می شود و بدون شک برای توسعه نهالستانهای شهرستان، تأمین اعتبارات لازم نقش بسیار مهمی دارد.

وی تصریح کرد: یکی از پارک های جنگلی مهم شهرستان که در طول سال میزبان جمع کثیری از شهروندان است، پارک جنگلی شهید باهنر است که متأسفانه در سالجاری به علت افزایش بی سابقه درجه حرارت هوای منطقه و همچنین خشکیدگی چاه اصلی تأمین کننده آب پارک، بخشهایی ازدرختان اکالیپتوس پارک مذکور بر اثر تنش ناشی از خشکی محیط، دچار خشکیدگی شده که با برنامه ریزی انجام گرفته، نسبت به هرس آنها اقدام شده و با رفع مشکل تأمین آب در کوتاهترین زمان ممکن، مجدداٌ احیاء خواهد شد.

وی اظهار داشت بدون شک دلسوزی دوستداران طبیعت و نقش سازمانهای مردم نهاد و NGO ها می تواند در حفاظت و احیاء عرصه های ملی شهرستان و توسعه جنگل کاریهای دست کاشت و کنترل بیابانزایی و کاهش سطح عرصه های بیابانی موثر باشد.