به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر ظهر یکشنبه در نشست بررسی راهاندازی سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری استان بوشهر اظهار داشت: توسعه سرمایهگذاری در استان بوشهر و استفاده مناسب از مشارکت بخش خصوصی با جدیت دنبال میشود.
وی از تلاش برای اجرای طرحهای اشتغالزایی، کارآفرینی و توسعه فضای کسب و کار خبر داد و بیان کرد: سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر به منظور تسریع در صدور مجوزهای لازم راهاندازی خواهد شد.
زرینفر اضافه کرد: سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایهگذاری نقش بسیار مهمی در کاهش فرآیند صدور مجوز سرمایهگذاری خواهد داشت و بسیاری از موانع مسیر سرمایهگذاری را رفع میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر افزود: از دیگر اهداف این سامانه میتوان به کاهش آمد و رفتهای اداری، جلوگیری از اتلاف وقت و پیشگیری از دخالتهای سلیقهای و رفع مفسدههای صدور مجوز اشاره کرد.
وی ادامه داد: فعالیت سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر تا دو هفته آینده آغاز میشود و همه دستگاههای اجرایی باید برای اجرای هرچهسریعتر این سازمانه همکاری لازم را داشته باشند.
زرینفر از بهینه سازی فرآیند صدور مجوزها در ارائه خدمت به متقاضیان به عنوان مهمترین مزایای راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری نام برد و افزود: شفافسازی و توزیع عادلانه منابع و همچنین افزایش سلامت اداری از مزایای این طرح است.
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