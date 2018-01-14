عملکرد ضعیف چینی ها در رسیدگی به نفتکش سانچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت؛ هدایت الله خادمی درباره آخرین وضعیت کشتی نفتکش ایرانی که در دریای چین دچار حریق شده است، گفت:خبرهای ضد ونقیضی در خصوص غرق شدن نفتکش سانچی وجود دارد .

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی باید در خصوص آخرین وضعیت کشتی نفتکش اطلاع رسانی کند البته علی ربیعی نیز به عنوان نماینده رئیس جمهور که به منطقه سفر کرده باید رسیدگی ها لازم را انجام دهد.

خادمی با بیان اینکه عملکرد وزارت امورخارجه و صدا وسیما در حوزه کاری خود درباره موضوع حادثه نفتکش ایرانی خوب نبوده است،گفت:چینی ها در رسیدگی به وضعیت کشتی نفتکش عملکرد مناسبی نداشتند البته بخشی از این موضوع به دلیل این است که وزارت امورخارجه باید پیگیری های جدی تری می کرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت:در کجای دنیا شناور با این وضعیت در آب های بین المللی دچار حریق می شود آن هم در نزدیکی شانگهای، حدود ۷ الی ۸ روز در آتش می سوزد.اگر نفتکش دچار حریق شده مربوط به هر کشور دیگری بود در مدت اخیر، بالگردها و هواپیماها، ناو و کشتی های آتش نشان، به اطفای حریق می پرداختند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:نفتکش ایرانی به نوعی در این مدت رها شد. اینکه نفتکش بدون رسیدگی موثر، به آب های ژاپن منتقل شود، غیرقابل قبول است.