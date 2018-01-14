برگزاری ۳ همایش اقتصاد اسلامی با محوریت خروج از رکود در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش راشدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه آذین بندی بازار و اصناف و سرکشی از خانواده شهدای اصناف از برنامه های اتاق اصناف در ایام الله دهه فجر است، اظهار داشت: در این ایام ۳ همایش اقتصاد اسلامی با محوریت خروج از رکود و با حضور اصناف و بازاریان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه معرفی خدمات دولت در حوزه کارآفرینی و استمرار پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنوف تولیدی از دیگر برنامه های در دستور کار است.

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نواختن زنگ انقلاب در کارخانجات لرستان از برنامه های ویژه دهه فجر است، گفت: خانه های فرهنگ در کارخانجات لرستان نیز در ایام الله دهه فجر افتتاح می شوند.

وی یادآور شد: برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، برگزاری همایش حجاب و عفاف با موضوع حضور زنان در انقلاب و رایگان شدن استفاده کارگران از امکانات رفاهی و ورزشی اداره کل کار در ایام دهه فجر از دیگر برنامه های در دستور کار است.