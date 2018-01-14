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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

مشاور سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد:

واریز سود سهام عدالت ۳۳ میلیون مشمول تائید شد

واریز سود سهام عدالت ۳۳ میلیون مشمول تائید شد

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: از سه شنبه هفته گذشته تاکنون، برای ۳۳ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت، سود مرحله نخست واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، سید جعفر سبحانی با اشاره به آخرین بررسی‌های انجام شده برای واریز سود سهام عدالت گفت:‌ از سه‌شنبه هفته گذشته که کار واریز سود مشمولان آغاز شده تا کنون ۳۳ میلیون نفر سود مرحله نخست سهام عدالت خود را دریافت کرده اند.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: تمامی مشمولان سهام عدالت که ثبت نام‌ خود را به درستی انجام داده و کد شبای خود را در سامانه این سهام اعلام کرده اند سود سهام خود را دریافت کرده اند و اخباری که مبنی بر عدم واریز سود وجود دارد، صحت ندارد.

سبحانی خاطرنشان کرد:‌ کار واریز سود به بانک‌های مختلف سپرده شده است؛ اما ممکن است بانکها مطابق با روشی که خود برای اعلام واریز دارند این موضوع را به مشتری اعلام نکرده باشند.

وی تاکید کرد: به طور مثال برخی از بانک ها واریز ارقام کمتر از مبلغی معین را به صورت پیامکی به مشتری اعلام نمی کنند یا آنکه در برخی بانکها مانند بانک ملت، تنها پیامک برداشت از حساب برای مشتری ارسال می شود؛ مگر آنکه مشتری به بانک تقاضا داده باشد که تمامی برداشت و واریزها به اطلاع او برسد.

وی از صاحبان سهام عدالت مشمول درخواست کرد تا هرگونه انتقادی در زمینه واریز سود دارند به سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

کد مطلب 4199435

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