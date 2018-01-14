به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در مراسم تکریم سید احمد زرهانی رئیس سابق سازمان سما و معارفه علیرضا منظری توکلی معاون دانشگاه و سرپرست سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران مانند دو امدادی است،
وی افزود: مجموعه سما در انجام ماموریتهای خود موفق بوده و به اهداف تعیینشده رسیده اما زمانی که قلهای را فتح میکنیم، قلههای دیگری را پیش رو خواهیم داشت و سما هم اهداف دیگری دارد و باید تلاش کنیم سازمان سما در میان مراکز آموزشی و مدارس کشور بدرخشد.
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه استراتژی ما در مدارس سما، توسعه کیفی مستمر در طول سال است، گفت: این توسعه باید در طول سال مورد ارزیابی قرار گیرد تا شاهد ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و مهارتآموزی در سازمان سما باشیم و در فواصل مختلف از نقطهای به نقطه دیگر توسعه یابیم.
رهبر با تاکید بر اینکه افزایش مدارس و آموزشگاههای آن از ۶۰۰ به هزار واحد از برنامههای توسعه کمی در این سازمان است، اظهار داشت: باید در عین توسعه کمی، به توسعه مستمر کیفی نیز توجه شود، چرا که اگر به دنبال ایجاد تمدن اسلامی هستیم و میخواهیم تمدنسازی کنیم، به تحول فرهنگی نیازمندیم و این تحول از مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و تربیتی آغاز میشود.
وی افزود: در مدارس به دلیل آنکه دانشآموزان از سنین پایینتری برخوردار هستند، امکان کار فرهنگی، میسرتر است. با توجه به این موضوع، یکی از برنامههای ما در دانشگاه آزاد اسلامی، ایجاد مجتمع سما در استانهاست تا بتوانیم آموزش و تربیت نیروی انسانی را از پیشدبستانی آغاز و تا لیسانس ادامه دهیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حذف مقطع کاردانی پیوسته، گفت: این موضوع شاید برای سایر مراکز آموزشی چالش محسوب شود، اما در آموزشگاههای سما اینگونه نیست، چرا که ما دانشگاه و سازمان سما را یکی میدانیم و برنامه ما برای ایجاد مجتمع سما از پیشدبستانی تا دیپلم و لیسانس این است که بتوانیم متناسب با نیازمندی و مزیتهای هر منطقه، اقدام به آموزش مهارت و تربیت تکنسین کنیم.
رهبر با بیان اینکه فرصتهای بسیار مناسبی در اختیار سازمان سما قرار دارد که سایر مدارس از آن بیبهره هستند، تصریح کرد: آموزشگاههای سما میتوانند از ظرفیتهای بلااستفاده اعضای هیات علمی و استادان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارگاهها و آزمایشگاههای پیشرفته واحدها استفاده کنند.
وی افزود: اینکه ما میخواهیم تعداد مدارس سما را از ۶۰۰ به هزار واحد افزایش دهیم، به معنای ساختوسازهای جدید نیست، بلکه باید از امکانات بلااستفاده واحدها استفاده شود تا با برنامهریزی دقیق بتوانیم از موج جمعیتی که در پیش است، استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه علاوه بر مزیتهای فرهنگی، مدرسهداری از نظر اقتصادی بهصرفهتر از دانشگاه است، گفت: خانوادهها حاضرند برای آموزش فرزندان خود در مدارس باکیفیت هزینه کنند، به طوری که اکنون هزینه تحصیل در پیشدبستانی برابر با هزینه یک سال تحصیل در مقطع کارشناسی است.
رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه اکنون به موج دوم جمعیتی رسیدهایم که وارد مدرسه میشوند، گفت: در حال حاضر ظرفیت کلاسهای اول و دوم همه مدارس تکمیل است، چرا که جوانان دهه شصتی اکنون ازدواج کرده و فرزندان آنان به سن تعلیم و تربیت رسیدهاند و سهم سازمان سما از این موج جمعیتی ۷۵هزار دانش آموز است که باید طوری برنامهریزی شود که طی دو سال به ۱۵۰هزار نفر و به تدریج به ۳۰۰هزار دانشآموز برسد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: خوشبختانه این دانشگاه امکانات بسیار خوبی در اختیار دارد و باید برای بهرهبرداری از امکانات بلااستفاده بین سما و واحدهای دانشگاهی پیوند ایجاد کنیم تا یکپارچه عمل کرده و از عمل کردن به صورت مجمعالجزایری و ملوکالطوایفی اجتناب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سازمان سما و دانشگاه آزاد اسلامی یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است، گفت: باید در استانها هم این یکپارچگی ایجاد شود تا مدارس سما و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با یک مدیریت فعالیت کنند، چرا که همه ما در واقع یک واحد به نام دانشگاه آزاد اسلامی و سما هستیم.
رهبر خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ۳۰هزار عضو هیات علمی دارد که با توجه به کاهش تعداد دانشجویان، تعدادی از این اساتید نمی توانند ساعات موظفی خود را پر کنند. تا زمانی که ظرفیت دانشگاهها و استادان خالی است، هیچ واحد سما حق استفاده از معلم حقالتدریس ندارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان اظهار امیداوری کرد با بکار بردن تمامی ابزارها و امکانات موردنیاز، راه ترقی و پیشرفت سازمان سما با کمک واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هموارتر از قبل شود.
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