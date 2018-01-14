مخاطب جوان حوزه ازدست رفته است/ضرورت ورود دقیق طلاب به عرصه تبلیغ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن نبوی در دیدار با مسئولان حوزه، سازمان تبلیغات و امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه وابسته کردن حوزه های علمیه به دولت از خطاهای بزرگی است که شاهد آن هستیم، اظهار داشت: وقتی بودجه ای به حوزه های علمیه اختصاص می یابد، دیدیم که چگونه جنجال به پا می کنند.

وی افزود: این در حالی است که نهادی مانند آموزش و پرورش هزار میلیارد تومان ردیف بودجه می گیرد اما هیچ سخنی در میان نیست.

نبوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اولویت‌بندی در مخاطبان یکی از اصل‌هایی است که در معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه دنبال می‌کنیم، بیان کرد: با مشاهده مخاطبان می‌بینید که پیشکسوت‌ها و کهنسالان بیشتر میل به حضور در برنامه‌های حوزه دارند و به ‌نوعی قشر جوان را از دست داده ایم در حالی که سرمایه گذاری اصلی ما باید روی جوانان باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ مدرسه امین در سطح کشور مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: میانگین جذب دانش‌آموز از مدارس امین به حوزه ۲۱ برابر مدارس عادی است که این آمار نشان از موفقیت‌های بسیار چشمگیر در این مدارس دارد.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه ورود ناگهانی طلاب به عرصه تبلیغ را روشی نادرست خواند و گفت: ورود به عرصه تبلیغ با برنامه‌ریزی دقیق و به تدریج صورت گیرد تا طلبه در ابتدای راه از این کار خسته و درمانده نشود.

وی به برخی از فعالیت‌های معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: برگزاری طرح بینات، طرح تمسک، طرح هجرت، هسته‌های امر به‌ معروف و نهی از منکر، نمونه فعالیت‌های معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه است.