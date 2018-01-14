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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه آزاد برگزار شد

جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه آزاد برگزار شد

جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی بخشنامه های پیش بینی بودجه های حوزه عمرانی و سازمان سما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه آزاد، جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست فرهاد رهبر و با حضور اعضاء برگزار شد.

محمدمهدی طهرانچی دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این جلسه به منظور بررسی بخشنامه های پیش بینی بودجه های حوزه عمرانی و سازمان سما برگزار شد.

وی با بیان اینکه در جلسه مذکور محورهای تعیین بودجه سال ۹۷ در دو حوزه عمرانی و سازمان سما مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: در حوزه عمرانی سیاست هایی به منظور ابلاغ به واحدهای دانشگاهی تصویب شد.

دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم بودجه سال ۹۷ بودجه دقیق و کارآمدی باشد.

طهرانچی ادامه داد: همچنین مقرر شد در جلسات آینده کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی به سیاست ها و برنامه های راهبردی رئیس سازمان سما بپردازد.

کد مطلب 4199456

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