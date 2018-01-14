استاد گروه شیمی دانشگاه ایلام جزو دانشمندان یک درصد برتر دنیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر،، بر اساس آخرین نتایج اعلام شده رتبهبندی دانشمندان، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر در نظام رتبهبندی ESI یا همان Essential Science Indicators، دکتر آرش قربانی چقامارانی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه ایلام، به جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان پیوست.
پایگاه شاخص های اساسی علم یا ESI یکی از فرآوردههای کمپانی کلاریویت آنالتیکس است که نویسندگان یک درصد برتر دنیا نیز از طریق آن شناسایی و معرفی میشوند.
محققان بر اساس تعداد استنادهای دریافتی مقالات آنها در رشتههای ۲۲ گانه علم مرتبسازی میشوند و یک درصد آنها تحت عنوان دانشمندان یک درصد برتر انتخاب می شوند.
پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI)، گرایشهای مختلف علوم را به ۲۲ شاخه اصلی از جمله فیزیک، شیمی، میکروبشناسی، ریاضی، پزشکی بالینی، داروشناسی و سم شناسی، بیوشیمی، اقتصاد و غیره تقسیم کرده و هر دو ماه یک بار افراد و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را بر اساس میزان ارجاع به مقالات چاپ شده آنها در بازه زمانی ۱۰ سال گذشته رتبهبندی کرده و اسامی یک درصد برتر هر گروه را اعلام می کند.
دکتر آرش قربانی چقامارانی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه ایلام، تاکنون ۲۱۱ مقاله در مجلات معتبر ISI چاپ کرده است که در سایت رسمی ISI به این مقالات ۲ هزار و ۷۶۰ بار در سطح جهان ارجاع داده شده و در حال حاضر ایشان دارای h- index ۲۷ در این سایت است.
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