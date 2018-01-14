به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مؤیدی زاده بعدازظهر یکشنبه در جلسه مشارکت ستاد ساماندهی مدیریت آسیبهای اجتماعی به میزبانی فرمانداری این شهرستان از برگزاری جشنواره تخصصی عکاسی سورنگاه در سرخه خبر داد و ابراز داشت: این جشنواره با رویکرد مدیریت شهری، روستایی و گردشگری میکوشد تا ظرفیتهای موجود درزمینهٔ های گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را شناسایی و معرفی کند.
وی افزود: این جشنواره عکاسی در دو بخش حرفهای و مردمی و با موضوعهای گردشگری، دست آفریدههای هنری، حقوق شهروندی، بافت، مناظر و المانهای شهری و هنجارها و آسیبهای اجتماعی برگزار میشود که در پایان از نفرات برتر تقدیر خواهد شد.
فرماندار سرخه بابیان اینکه ساماندهی آسیبهای اجتماعی در جامعه امروزی نیازمند کار عملی و فرهنگی است، ابراز داشت: ایجاد نشاط اجتماعی به همراه افزایش امید در جامعه و جلوگیری از نشر یاس و ناامیدی میتواند در آگاهی بخشی جوانان و نوجوانان و همچنین امید به آینده تأثیرگذار باشد
مؤیدی زاده بابیان اینکه فرهنگسرای امید سرخه باهدف روانشناسی خانواده و صیانت از بنیان خانواده از آسیبهای اجتماعی راهاندازی می شود، تصریح کرد: با همکاری صداوسیمای استان جشن شبهای نقرهای با حضور قشر جوان و با موضوع بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی طی هفتههای آتی در این شهرستان برگزار میشود
وی به مشکلات و کمبودهای اقتصادی تأثیرگذار در ابتلای جامعه به معضل اعتیاد در بین جوانان اشاره کرد و افزود: نواقص و کمبودهای فرهنگی از دلایلی است که جوانان و نوجوانان به علت عدم آگاهی از اثرات سوءمصرف مواد مخدر به دام این پدیده شوم گرفتار میشوند لذا باید دستگاههای فرهنگی در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
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