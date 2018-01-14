نوشهر مهد گلهای ارکیده ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شعبان نژاد بعدازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره در دوره های مختلف اظهار داشت: برندسازی جشنواره در نوشهر از برنامه ها است زیرا همه شهرها با یک برندی شناخته می شود.

وی با بیان اینکه نوشهر شهر گردشگری است گفت: وجود بندر، جاذبه های طبیعی و توریستی سبب رونق گردشگری شده و وجود گل و گیاه و فضای سبز از نمادهای نوشهر به شمار می رود.

وی گردشگرپذیری نوشهر را از جمله اهداف جشنواره بیان کرد وگفت: گل ارکیده باید به عنوان برندی برای نوشهر معرفی شود.

شعبان نژاد، با تاکید بر اینکه همه باید برای برگزاری مطلوب جشنواره دست به دست هم دهیم گفت: انشالله استقبال خوبی از جشنواره صورت گیرد.

شهردار نوشهر همچنین به فراخوان برای طراحی المان نوشهر اشاره کرد و گفت: در المان شهر باید گل ارکیده جای گیرد و در تابلوهای ورودی نیز باید این شهر به عنوان شهر گل های ارکیده شناسایی شود.

گلزار دبیر جشنواره ملی ارکیده در نوشهر نیز گفت: شهرهای نوبنیاد نظیر نوشهر به دلیل جایگاهی که دارند مسیر رشد و تحول را طی می کنند اما در راه این تحول دچار معضلاتی خواهند شد.

وی افزایش نرخ جمعیت شهری را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: پرکردن خلا فرهنگی و تامین نشاط از جمله نیازمندی ها است و از اینرو جشنواره ملی ارکیده پایه گذاری شده است.

وی با اشاره به تولید مل و گیاه در کشور مرهون تولید گل های ارکیده خواهد بود افزود: امسال تعداد بیشتری از تولیدکنندگان گل های ارکیده در جشنواره شرکت خواهند کرد.