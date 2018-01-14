رونمایی از تیزر «ماراساد» در آستانه اجرا در جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ماراساد» براساس اثر پیتر وایس به قلم عرفان ناظر و کارگردانی ایمان اسکندری با مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار حافظ روی صحنه می رود.

این اثر با حضور تعدادی بازیگر جوان از کارگاهی که توسط مرکز آموزش بنیاد فرهنگی هنری رودکی به مربیگری ایمان اسکندری، عرفان ناظر و آرمین خیردان برگزار شده بود و با همراهی ٢ بازیگر حرفه ای روی صحنه خواهد رفت.

بازیگران این اثر نمایشی عبارتند از مهران امام بخش (مهمان از گروه کوانتوم)، امین طباطبایی (مهمان از گروه کوانتوم )، بهنام دارابی، مهتاب جواربچی، فطیما یثربی، حمید حبیبی فر، پوریا سلطان زاده، غزل صفر خانلو، سمانه زارعی، علیرضا عبدالکریمی، فرزاد جعفریه، مهدی واعظ علایی، سینا افخمی، فاطمه وفایی، مرتضی یوسفی، علی مومیایی، بهزاد پارسا، فاطمه صوفیانی.

در خلاصه این اثر آمده است: در تیمارستانی به نام شارنتون تصمیم گرفته می‌شود نمایشی درباره زندگی و مرگ یکی از شخصیت‌های مهم انقلاب فرانسه به نام ژان پل مارا اجرا شود. این نمایش توسط مارکی دو ساد هدایت و کارگردانی شده و بیماران این تیمارستان آن نمایش را اجرا می‌کنند.

این نمایش در روزهای ٢٨ و ٢٩ دی ماه در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار حافظ روی صحنه می رود.