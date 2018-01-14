معرفی ۳۸۶ واحد وطرح متقاضی تسهیلات به بانک/ پرداخت ۶۲مورد تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: ۵۵۳ طرح و واحد برای دریافت تسهیلات رونق تولید در ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۸۶ طرح و واحد با برآورد ۲۵۳ میلیارد تومان نیاز تسهیلاتی به بانک ها معرفی شدند.

دیودیده از پرداخت ۶۲ مورد تسهیلات رونق تولید با ۳۱۸ میلیارد ریال اعتبار خبر داد و گفت: در سامانه ثبت نام، امکان ثبت نام برای رونق تولید غیرفعال شده است، اما در حوزه بازسازی و نوسازی و همچنین رونق گردشگری امکان فعالیت وجود دارد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان تعداد واحد های صنعتی متقاضی تسهیلات رونق را ۸۹ واحد دانست و بیان کرد: از این تعداد، با معرفی ۷۶ واحد به بانک ها، ۲۷ واحد به شعب مربوطه ارجاع شده اند.

وی افزود: در حوزه ۲۰ واحد صنعتی نسبت به تکمیل مدارک اقدام شده و دریافت تسهیلات توسط ۱۹ واحد محقق شده است.

دیودیده به طرح های صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد اشاره کرد و بیان داشت: ۷۴ واحد متقاضی در این حوزه وجود دارد که ۵۳ واحد به بانک ها معرفی شده است.

دیودیده افزود: ۱۶ تقاضا ارجاع به شعبه شده است که برای ۱۰ مورد نسبت به تکمیل مدارک اقدام شده و ۹ واحد تسهیلات دریافت کرده اند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان به واحدهای متقاضی تسهیلات در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: ۱۷۰ واحد متقاضی تسهیلات در این بخش وجود دارد که شش واحد به بانک ها معرفی شده اند.

دیودیده با تاکید بر ثبت نام ۲۲۹ واحد متقاضی تسهیلات در حوزه واحد های جهاد کشاورزی از معرفی ۱۷۲ واحد به بانک و ارجاع به شعبه ۳۰ مورد خبر داد و افزود: با تکمیل مدارک ۳۰ واحد، ۲۹ واحد تسهیلات رونق دریافت کرده اند.

دیودیده گفت: ‌در بخش طرح های جهاد کشاورزی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، ۱۲۴ واحد و طرح نسبت به ثبت تقاضا اقدام کرده اند که ۷۹ واحد به بانک ها معرفی شده است.

وی افزود: همچنین ۱۶ واحد به شعبه مربوطه ارجاع شده اند که با تکمیل مدارک ۱۶ واحد، ۱۴ واحد و طرح تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند.

دیودیده میزان تسهیلات پرداخت شده نوسازی و بازسازی از ابتدای سال جاری تاکنون در استان را ۹۲ میلیارد ریال عنوان کرد.