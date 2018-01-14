رژه موتوری نیروهای مسلح لرستان در سالروز ورود امام(ره) به میهن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر با اشاره به اینکه ۱۰۰ برنامه ویژه دهه فجر در سطح پایگاه ها و حوزه های مقاومت برگزار می شود، اظهار داشت: رژه موتوری باشکوه نیروهای مسلح لرستان همزمان با سالروز ورود امام(ره) به میهن در ۱۲ بهمن ماه برگزار می شود.

وی یادآور شد: این رژه موتوری از فرودگاه خرم آباد تا مرکز شهر خواهد بود و مردم نیز می توانند به جمع این رژه ملحق شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان برگزاری مسابقه تیراندازی مدیران، فرماندهان انتظامی و نظامی را از دیگر برنامه های ویژه ایام الله دهه فجر برشمرد.

سرهنگ پازدار اقامه نماز وحدت با حضور مدیران، فرماندهان نظامی و انتظامی و عموم مردم را از برنامه های دهه فجر عنوان کرد و افزود: در این ایام تیم های امدادی و درمانی بسیج نیز به مناطق محروم اعزام می شوند.