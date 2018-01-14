جان باختن ۳ دانشجوی دانشگاه آزاد در حادثه نفتکش سانچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حسین سهولی‌زاده، با تسلیت به جامعه دانشگاه آزاد اسلامی، دریانوردان و به ویژه خانواده جانباختگان حادثه نفتکش سانچی، گفت: متاسفانه امروز آخرین امیدهای ما برای نجات ۳۰ دریانورد ایرانی از بین رفت و کشتی نفتکش ایرانی همزمان با انفجارهای متعدد به طور کامل غرق شد.

وی افزود: با وجود حضور تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای انجام عملیات امداد و نجات به این نفتکش رفته بودند، به علت حجم زیاد دود و آتش نتوانستند کاری از پیش ببرند و همه خدمه این نفتکش جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارک با بیان اینکه سه نفر از خدمه ایرانی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک بودند، گفت: دانشجویان جوان رشته مهندسی دریانوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارک به نام های سعید دهقان (متولد یزد)، پوریا عیدی و سجاد عبدالهی (متولد نورآباد ممسنی استان فارس) به عنوان بورسیه در شرکت ملی نفتکش ایران مشغول کار بوده و متاسفانه در این نفتکش جان خود را از دست دادند.

سهولی‌زاده خاطرنشان کرد: این سه دانشجو در سال سوم مهندسی دریانوردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک مشغول تحصیل بودند و از نظر علمی، اخلاقی جزو دانشجویان نمونه این واحد دانشگاهی محسوب می شدند که به عنوان کارآموز به استخدام شرکت ملی نفتکش ایران درآمده بودند و این اولین ماموریت برون‌مرزی آنها بود.

وی با اشاره به نگرانی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارک برای دریانوردان حادثه‌دیده گفت: دانشجویان این واحد دانشگاهی در طول هفته گذشته با برگزاری مراسم دعا و نیایش، برای سلامتی و نجات سه همکلاسی خود و سایر دریانوردان دعا می‌کردند.

نفتکش ایرانی حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی روز یکشنبه هفته گذشته در پی برخورد با کشتی فله‌بر چینی در سواحل شرقی چین، دچار آتش‌سوزی شد و صبح امروز به طور کامل غرق شد.