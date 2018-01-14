۳۵ نفر در زمینه مواد مخدر در جویبار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی وهابی بعدازظهر یکشنبه در جلسه مارزه با قاچاق کالا وارز شهرستان با بیان اینکه کشفیات در سالجاری نسبت به سالهای گذشته رشد داشته است ، گفت : براساس آمارهای اعلام شده در یک ماهه گذشته بیش از هفت کیلوگرم از انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است و این افراد تحویل مراجع قضایی شده اند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان جویبار با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال ۲۰ نفر از بهبود یافتگان از مراکز کمپ ترک اعتیاد ترخیص شده اند ، گفت: ۲۲ نفر از بهبود یافتگان در سالجاری از ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال برخوردار شده اند.

اسرافیل یزدانی با اشاره به اینکه با هماهنگی سازمان فنی وحرفه ای ۶۰ نفر ازبهبود یافتگان برای دریافت آموزش های مهارت به این مراکزمعرفی شدند ، افزود : ۳ کارگاه آموزشی در محیط روستایی و یک کارگاه توسط دانشگاه برای مددجویان بهزیستی برگزارشده است.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان جویبار با بیان اینکه در ۹ ماه نخست سالجاری ۱۴۰‌مورد گشت مشارکتی به همراه شبکه بهداشت و نیروی انتظامی و اصناف صورت گرفته است ، گفت : در این گشتها۱۴ فقره پرونده به ارزش ۹۲میلیون و ۲۵۷ هزار ریال تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

فیروزجایی بیان کرد: بیشتر کشفیات در خصوص دخانیات ، لوازم آرایشی بهداشتی و لوازم جانبی موبایل بوده است .وی با تاکید بر اینکه گشت مشارکتی از صنف های لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی نیز در دستور کار این اداره قرار دارد ، اظهار داشت: مشکل اصلی در بحث کشف قاچاق لوازم خانگی انتقال و توقیف آن بوده است که در بحث کالاهای حجیم انتقال آن به مرکز استان کار را برای اداره صنعت ، معدن و تجارت مشکل کرده است.