به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر یکشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری استان بوشهر با تسلیت حادثه برای نفتکش ایرانی وجان باختن شماری از هموطنان در این حادثه، به اهمیت کار پرستاری اشاره کرد و اظهار داشت: کار در حوزه بهداشت و درمان سخت و طاقت فرسا بوده و یکی از مهم ترین بخش‌ها هم کاری پرستاری است.

وی با بیان اینکه بهداشت و درمان جزء نیازهای اولیه افراد است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع سلامت در جامعه، دولت تدبیر و امید رویکرد خود را توجه به این بخش معطوف کرده و شاهد عملکرد مثبت وزارت بهداشت و درمان هم بودیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه باید سطح خدمات در بخش بهداشت و درمان را بالا ببریم، اضافه کرد: تسریع در ساخت اورژانس هسته‌ای بوشهر در دستور کار است و هر قدر پیشرفت فیزیکی طرح‌های درمانی استان بالاتر رود به همان اندازه هم اعتبار لازم اختصاص می یابد.

گراوند با بیان اینکه آمادگی داریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدمات رفاهی مورد نیاز برای پرستاران تامین کنیم، گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه بهداشت و درمان استان، مطالبان دانشگاه علوم پزشکی از شرکت‌های بیمه‌ای است که این موضوع را از طریق معاون اول رئیس جمهور پیگیری خواهم کرد.