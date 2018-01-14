پرونده «حسین فریدون» بیش از یک متهم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و اینکه مدتی است این پرونده در بی خبری است؟ گفت: این پرونده مسکوت نیست و کار بر روی آن در حال انجام است.

وی افزود: این پرونده بیش از یک متهم دارد. یکی‌از متهمان مرتبط با مسایل بانکی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اخیرا مطابق طلب بانک، وجهی‌ در حال انتقال است. نسبت به مسایل که این پول از کجا آمده است و کجا خرج شده بررسی ها در حال انجام است.

وی یادآور شد: هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است.