تامين اعتبار پاداش كارگران بازنشسته ربطي به بودجه دولت ندارد

علي غريباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : پرداخت پاداش پايان خدمت فقط مشمول كاركنان دولت مي شود كه قبل از سال 79 بازنشسته شده اند بنابراين تامين بودجه سنوات پايان خدمت كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي مربوط به دولت نمي شود .

وي اظهار داشت : تكليف كارگراني كه مشمول قانون كار هستند مشخص است و طبق قانون كار بايد پس از اتمام كار پاداش خود را از كارفرما دريافت كنند بنا براين اين افراد مشمول قانون لازم در خصوص پرداخت پاداش پايان خدمت هستند .

غريباني تاكيد كرد : در صورتيكه كارگران بازنشسته سنوات پايان خدمت خود رادريافت نكرده باشند و حقي از آنان ضايع شده باشد است بايد همانند كارمندان دولت پاداشي براي آنها در نظر گرفته شود .