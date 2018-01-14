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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

مدیرکل استاندارد اردبیل:

۵۸ سند استاندارد ملی در اردبیل تدوین شد

۵۸ سند استاندارد ملی در اردبیل تدوین شد

اردبیل - مدیرکل استاندارد استان اردبیل از تدوین، ویراستاری و بازنگری ۵۸ سند استاندارد ملی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد اردبیل، هاشم علایی بعدازظهر یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال شش استاندارد تدوین، ۱۱ مورد ویراستاری و ۵۰ موردبازنگری شده است.

وی هدف از تدوین و اجرای استانداردهای ملی را افزایش صادرات و فروش داخلی،  تأمین ایمنی و بهداشت مصرف‌کنندگان،  صرفه‌جوئی در وقت و هزینه‌ها، افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمت‌ها دانست.

مدیرکل استاندارد استان افزود: با هدف جلب مشارکت دانشگاهیان در اجرای این مهم دفاتر استاندارد در دانشگاه‌ها راه‌اندازی شده و از ظرفیت اساتید دانشگاهی در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی استفاده می‌شود.

هاشمی به ضرورت تدوین استانداردهای ملی متناسب با ظرفیت‌های بومی تأکید کرد و بیان داشت: استاندارد به دنبال ارتقا توان رقابت در بازارهای جهانی و ارتقا تولید بومی است.

وی اضافه کرد: سازمان استاندارد، استانداردهای ملی را با نگاه به استانداردهای بین‌المللی، شرایط بومی و نیازهای داخلی کشور تدوین کرده و بستر به‌کارگیری آنها را در جامعه فراهم می‌سازد.

کد مطلب 4199504
محمد میرزایی ناطق

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