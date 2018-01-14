۵۸ سند استاندارد ملی در اردبیل تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد اردبیل، هاشم علایی بعدازظهر یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال شش استاندارد تدوین، ۱۱ مورد ویراستاری و ۵۰ موردبازنگری شده است.
وی هدف از تدوین و اجرای استانداردهای ملی را افزایش صادرات و فروش داخلی، تأمین ایمنی و بهداشت مصرفکنندگان، صرفهجوئی در وقت و هزینهها، افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها دانست.
مدیرکل استاندارد استان افزود: با هدف جلب مشارکت دانشگاهیان در اجرای این مهم دفاتر استاندارد در دانشگاهها راهاندازی شده و از ظرفیت اساتید دانشگاهی در تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی استفاده میشود.
هاشمی به ضرورت تدوین استانداردهای ملی متناسب با ظرفیتهای بومی تأکید کرد و بیان داشت: استاندارد به دنبال ارتقا توان رقابت در بازارهای جهانی و ارتقا تولید بومی است.
وی اضافه کرد: سازمان استاندارد، استانداردهای ملی را با نگاه به استانداردهای بینالمللی، شرایط بومی و نیازهای داخلی کشور تدوین کرده و بستر بهکارگیری آنها را در جامعه فراهم میسازد.
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