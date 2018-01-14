برخی فرماندهان پاکستان باید در لیست سیاه شورای امنیت قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، اعضای مجلس سنای افغانستان ضمن استقبال از سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل به کابل اعلام کردند که سران دولت وحدت ملی افغانستان باید از فرصت موجود برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور به خوبی استفاده کنند.

آنها همچنین گفتند که دولت افغانستان باید از هیئت شورای امنیت سازمان ملل بخواهد، تا شماری از فرماندهان پاکستانی را که در حملات علیه افغانستان نقش دارند، در فهرست سیاه خود قرار دهد.

اعضای مجلس سنای افغانستان همچنین از هیئت شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا وضعیت این کشور را به صورت واقعی بررسی کند و بر مشکلات افغانستان نقطه پایان بگذارد.

«محمد علم ایزدیار» معاون اول مجلس سنا افغانستان از هیئت شورای امنیت خواست تا با چهره‌های سیاسی- مردمی افغانستان دیدار کند و وضعیت امنیتی این کشور را از زبان آنان بشنوند.

ایزدیار همچنین گفت که رهبران دولت وحدت ملی افغانستان باید موضع واحد در مورد رخدادهای این کشور داشته باشند و از شورای امنیت سازمان ملل تقاضا کنند تا بر مشکلات این کشور نقطه پایان بگذارد.

افزون براین «جمعه الدین گیانوال» عضو دیگر مجلس سنای افغانستان گفت که سران دولت افغانستان باید در مورد لانه‌های تروریست ها به طور واضح به هیئت شورای امنیت سازمان ملل توضیح دهند.

وی افزود که تمام لانه‌های تروریست ها در خاک پاکستان قرار دارند و مردم افغانستان، همواره از سوی دولت پاکستان مورد کشتار قرار می‌گیرد.

همچنین شماری از اعضای دیگر مجلس سنای افغانستان از هیئت شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا تعهدات قبلی خود در خصوص برقراری صلح و ثبات در افغانستان را عملی کند.

لازم به ذکر است که هیئت شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بررسی وضعیت امنیتی افغانستان وارد کابل شد. طی ۱۶ سال گذشته این سومین سفر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به کابل است.